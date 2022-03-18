Дорогу в село Леметь в Ардатовском районе отремонтируют в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Автомобильную дорогу Ардатов - Туркуши и подъезд от неё к селу Леметь отремонтируют в этом году в Ардатовском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, дорога, ведущая из Ардатова в населённый пункт, фактически отсутствует асфальтовое покрытие. При этом, в селе Леметь проживает более 250 человек, которые регулярно ездят в районный центр.

Длина дороги и подъезда от неё к селу – почти 4,5 км. Там планируется уложить пятисантиметровый слоя асфальтобетона, а также выровнять и укрепить щебнем обочины.

Подрядчика для проведения работ уже выбрали, работы стартуют в мае, а завершить ремонт планируется уже в июле, сообщили в ГУАД. Стоимость работ составит 53,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подъезд к селу Ичалово в Дивеевском районе Нижегородской области будет приведён в нормативное состояние уже в этом году.

Напомним, что более 350 млн рублей направят на ремонт дорог в Дальнеконстантиновском районе по нацпроекту БКД в 2022 году. Кроме того, около 50 км дорог будет отремонтировано в Шахунском районе.

Всего же в предстоящий ремонтный период в регионе планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.