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Общество

Более 100 камер видеонаблюдения и 47 квадрокоптеров будут мониторить нижегородские леса в пожароопасный период

20 апреля 2022 18:55  [28] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Заксобрании Нижегородской области 20 апреля прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Депутаты обсудили обеспечение противопожарной безопасности в лесах региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации, нижегородский Минлесхоз начал подготовку к пожароопасному сезону 2022 года заблаговременно - ещё в конце 2021 года. К настоящему времени уже выполнены все организационно-технические мероприятия. Так, общая группировка сил на предстоящий сезон составляет 3 202 человека и 1 533 единицы техники.

Система мониторинга пожарной опасности в регионе включает в себя три базовых направления – наземное, авиационное и космическое.

В частности, наземное патрулирование производится по 272 маршрутам протяжённостью 16,9 тыс. км. Также подготовлена сеть из 61 пожарно-наблюдательной вышки.

Благодаря областному финансированию в 2022 году будет полноценно функционировать система видеонаблюдения за лесными пожарами. Так, на выделенные средства установлено 95 камер видеонаблюдения, ещё 6 планируется установить за счёт внебюджетных средств. В прошлом году система видеонаблюдения показала хорошие результаты: видеокамерами было обнаружено 68% лесных пожаров.

Кроме того, на территории Нижегородской области работает 47 квадрокоптеров, информация с которых выводится в центр мониторинга.

В регионе существуют 43 лесопожарные станции. На их вооружение поставлено 236 единиц спецтехники. Кроме того, в этом году планируется покупка 16 лесопатрульных автомобилей за счёт внебюджетных средств.

Кроме того, в рамках подготовки к пожароопасному сезону на более чем 3,8 тыс. га территорий, примыкающих к населённым пунктам, планируется провести очистку от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов. Также будет проложено 2,6 тыс. км минерализованных полос.

"Лето 2010 года нас многому научило. Тогда в борьбу с огнём были вовлечены не только пожарные, военные, но и добровольцы. Это был страшный урок. Мы с особенным вниманием относимся к пожароопасному сезону, чтобы не допустить события 2010 года. Министерство лесного хозяйство ведёт серьёзную работу в этом направлении, прилагая максимум усилий, чтобы подобных ситуаций больше не возникало", - отметил председатель комитета ЗС НО по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

Напомним, Нижегородская область занимает первое место в ПФО по количеству видеокамер в лесах.

Ранее сообщалось, что в 2021 году космомониторингом было охвачено 1,7 млн га на территории 13 районных лесничеств.

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Теги:
Законодательное собрание Лесное хозяйство Пожароопасность
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