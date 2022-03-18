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Общество

Пасхальная ярмарка пройдёт в Феодоровском мужском монастыре в Городце 24 апреля

20 апреля 2022 19:36  [91] Общество

Фото: Городецкая епархия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Городецком Феодоровском мужском монастыре - самой древней обители Нижегородской области - 24 апреля состоится традиционная "Пасхальная Ярмарка". Об этом сообщили в Городецкой епархии.

Уличная ярмарка объединит светские и церковные организации севера Нижегородской области, а также других районов и областей.

Ярмарка пройдёт с 10:00 до 17:00 на территории монастыря и в здании Центра православной культуры. Мероприятие посетит и епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

В программе: работа торговых рядов с товарами ручной работы и натуральных продуктов питания, творческие мастерские, катание на карете и концертная программа с выступлениями народных коллективов.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится благотворительная ярмарка с аукционом.

На Пасхальной ярмарке можно подать записку на Соборное Поминовение во всех храмах Городецкой епархии, а в храме Городецкого Феодоровского мужского монастыря можно приложиться к частицам мощей святых, которых там более 200.

Подробная информация о ярмарке размещена на странице Городецкой епархии во "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что Пасхальная ярмарка пройдёт в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля на ул. Совнаркомовской, 13. На ярмарке можно будет купить яйца, куличи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, рыбу, мёд, а также изделия художественных промыслов и сувениры.

СПРАВКА:
Городецкий Феодоровский мужской монастырь – древнейший монастырь Нижегородского края (заложен в 1154 г. при основании Городца). Расположен монастырь в самом центре города.

В ноябре 1263 года в обители святой благоверный князь Александр Невский принял иноческий постриг и схиму с именем Алексий. С тех пор монастырь стал особо почитаем русскими князьями, монархами и выдающимися общественными деятелями России.

В настоящее время монастырь является центром духовной культуры и паломничества православных верующих России и зарубежья.

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Теги:
Городецкий район Религия ярмарки
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