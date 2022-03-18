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Общество

Светофоры будут модернизированы на ул. Советской и Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде

21 апреля 2022 13:05  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Светофоры будут модернизированы на ул. Советской и Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, новые светофоры будут установлены в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде. Стоимость работ оценивается в 14,3 млн рублей.

До 2 сентября модернизация пройдет на Похвалинском съезде - ул. М.Покровской, съезде в районе дома № 46/2 по ул. Рождественской,  ул. Советской - ул. Мануфактурной, ул. Советской - площади Ленина. 

Напомним, что более 300 млн рублей в 2022 году направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новые светофоры появятся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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