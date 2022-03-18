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Светофоры будут модернизированы на ул. Советской и Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, новые светофоры будут установлены в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде. Стоимость работ оценивается в 14,3 млн рублей.
До 2 сентября модернизация пройдет на Похвалинском съезде - ул. М.Покровской, съезде в районе дома № 46/2 по ул. Рождественской, ул. Советской - ул. Мануфактурной, ул. Советской - площади Ленина.
Напомним, что более 300 млн рублей в 2022 году направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что новые светофоры появятся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.
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