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Общество

Правительство РФ одобрило модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде

21 апреля 2022 14:20  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство РФ одобрило модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ВЭБ.РФ.

Согласно информации, при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в Нижнем Новгороде будут обновлены инфраструктура и подвижные составы общественного транспорта.

Так, в городе будут заменены трамвайные пути, закуплены новые трамвайные вагоны, электробусы, построены зарядные станции и создан единый центр мониторинга и управления транспортной системы.

"Оценкой эффективности работы будет не финансовый отчет, а количество построенных путей, поставленных трамваев, созданных цифровых сервисов. Все понимают, в каких условиях приходится выполнять программу, но мы требуем выполнения всех планов в срок", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Ранее сообщалось, что более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.

Глеб Никитин рассказал, что эти средства планируется направить реконструкцию почти 100 километров трамвайных путей, а также на строительство двух новых трамвайных веток - в Сормовском и Приокском районах.

Также губернатор отметил, что планируется приобрести 360 единиц транспорта, провести реконструкцию старых и строительство новых тяговых подстанций, ремонт и реконструкцию электрохозяйства.

Напомним, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.

Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах.

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Теги:
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