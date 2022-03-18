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Правительство РФ одобрило модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ВЭБ.РФ.
Согласно информации, при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в Нижнем Новгороде будут обновлены инфраструктура и подвижные составы общественного транспорта.
Так, в городе будут заменены трамвайные пути, закуплены новые трамвайные вагоны, электробусы, построены зарядные станции и создан единый центр мониторинга и управления транспортной системы.
"Оценкой эффективности работы будет не финансовый отчет, а количество построенных путей, поставленных трамваев, созданных цифровых сервисов. Все понимают, в каких условиях приходится выполнять программу, но мы требуем выполнения всех планов в срок", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Ранее сообщалось, что более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.
Глеб Никитин рассказал, что эти средства планируется направить реконструкцию почти 100 километров трамвайных путей, а также на строительство двух новых трамвайных веток - в Сормовском и Приокском районах.
Также губернатор отметил, что планируется приобрести 360 единиц транспорта, провести реконструкцию старых и строительство новых тяговых подстанций, ремонт и реконструкцию электрохозяйства.
Напомним, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.
Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах.
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