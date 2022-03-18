Почти 39 млн рублей будет направлено на развитие туризма в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 39 млн рублей будет направлено на развитие туризма в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике.

Согласно информации, 18,3 млн рублей будет направлено на обеспечение деятельности МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода", почти 6,7 млн на укрепление материально-технической базы и 12,9 млн рублей на проведение мероприятий по увеличению туристического потока.

Так, в Нижнем Новгороде будут разработаны VR-туры по экскурсионным местам и достопримечательностям города, что позволит в цифровом виде реконструировать утраченные культурные объекты. Планируется, что услугами туров в виртуальной реальности воспользуются более 50 тысяч туристов.

Из крупных мероприятий в 2022 году в Нижнем Новгороде с 6 по 28 июня пройдет цикл детских и молодежных экскурсий "Посмотри на Нижний", а 6-7 августа в парке "Швейцария" гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым "Да, шеф!".

Также в сентябре будет проведен международный фестиваль народных художественных промыслов "Секреты мастеров" и марафоны авторских экскурсий "Лучший гид Нижнего Новгорода". В декабре традиционно будет организована новогодняя Горьковская ярмарка.

Планируется, что в 2022 году Нижний Новгород посетят 850 тыс. туристов, которым будет оказано услуг на 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что туроператоры из 12 регионов России составят экскурсионные маршруты по Нижнему Новгороду.