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Культура и отдых

Деятели театрального искусства Нижегородской области стали лауреатами специальной премии фестиваля "Золотая маска"

21 апреля 2022 18:43  [85] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Деятели театрального искусства Нижегородской области стали лауреатами специальной премии фестиваля "Золотая маска". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Нижегородский театр оперы и балета им. А.С.Пушкина выиграл специальную премию жюри "За творческую смелость и командный дух" за спектакль "Свадьба Фигаро". 

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, получение премии является важным знаком признания со стороны профессионального сообщества.

"Последние годы были не самыми простыми для творческих свершений, но это не помешало коллективу театра  открывать новые грани и радовать зрителей. Поздравляю всех, кто причастен к этому радостному событию, и желаю новых успехов!" - сказал глава региона.

Как отметила директор Нижегородского театра оперы и балета Татьяна Маврина, командный дух в творческом коллективе имеет огромное значение.

"Для реализации самых ярких идей требуется всецелая поддержка, понимание и доверие соратников и коллег. Я поздравляю весь коллектив театра с этой победой!" – сказала она.

Также актриса Нижегородского театра драмы им. М. Горького, Народная артистка России Маргарита Алашеева, стала лауреатом специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Она с 1960 года служит в театре драмы и сыграла на его сцене более 60 ролей.

В театре драмы рассказали, что каждая роль Маргариты Алашеевой яркая и неповторимая, а премия "Золотая маска" стала лишь подтверждением её огромных театральных заслуг.

Ранее сообщалось, что деятели театрального искусства Нижегородской области получили федеральные и региональные награды.

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Теги:
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