Два человека погибли на пожаре в Шахунье Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли на пожаре в Шахунье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в доме на ул. Восточная, д. 39 в Шахунье поступило ведомство в 21:47.

В результате пожара сгорел жилой дом и надворные постройки на общей площади 120 кв.м.

В 23:53 были обнаружены тела двух человек - 43-х летнего мужчина и 56-летней женщины.

В настоящее время устанавливается причина пожара.