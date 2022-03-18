Фото:
Два человека погибли на пожаре в Шахунье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в доме на ул. Восточная, д. 39 в Шахунье поступило ведомство в 21:47.
В результате пожара сгорел жилой дом и надворные постройки на общей площади 120 кв.м.
В 23:53 были обнаружены тела двух человек - 43-х летнего мужчина и 56-летней женщины.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+