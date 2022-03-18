Великобритания ввела санкции в отношении Арзамасского машиностроительного завода Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Великобритания ввела санкции в отношении Арзамасского машиностроительного завода. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Согласно информации, санкции были наложены из-за производства на заводе бронетранспортеров-амфибий, которые используются в российской армии.

Также санкции введены в отношении концерна "Калашников" и "Военной промышленной компании".

Попадание в санкционный список влечет за собой заморозку активов в Великобритании.

Ранее нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" и авиазавод "Сокол" попали в санкционный список США.