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Политика

Великобритания ввела санкции в отношении Арзамасского машиностроительного завода

22 апреля 2022 12:30  [361] Политика

Фото: АМЗ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Великобритания ввела санкции в отношении Арзамасского машиностроительного завода. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Согласно информации, санкции были наложены из-за производства на заводе бронетранспортеров-амфибий, которые используются в российской армии.

Также санкции введены в отношении концерна "Калашников" и "Военной промышленной компании". 

Попадание в санкционный список влечет за собой заморозку активов в Великобритании. 

Ранее нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" и авиазавод "Сокол" попали в санкционный список США.

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Теги:
Арзамас Санкции
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