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Великобритания ввела санкции в отношении Арзамасского машиностроительного завода. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Согласно информации, санкции были наложены из-за производства на заводе бронетранспортеров-амфибий, которые используются в российской армии.
Также санкции введены в отношении концерна "Калашников" и "Военной промышленной компании".
Попадание в санкционный список влечет за собой заморозку активов в Великобритании.
Ранее нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" и авиазавод "Сокол" попали в санкционный список США.
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