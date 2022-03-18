Три образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, правительство заключило соглашения о партнерстве с Выксунским металлургическим колледжем имени А.А. Козерадского и Объединенной металлургической компанией (ОМК), Нижегородским автомеханическим техникумом и "Группой ГАЗ", а также с Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом и группой сельхозпроизводителей.

Проект "Профессионалитет" по созданию производственно-образовательных кластеров рассчитан на 3 года. За это время на средства федерального гранта и вложения компаний мастерские образовательных учреждений будут оборудованы современным оборудованием, а их программы адаптируют под современные нужды предприятий.

Как рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, в рамках проекта в колледжах увеличивается объем практической подготовки, что позволяет обеспечить студентом бесшовный переход от обучения к работе на предприятии.

По словам президента ОМК Натальи Ереминой, компания за 3 года вложит в проект 24 млн рублей, а государство - 100 млн.

Также "Группа ГАЗ" направит Нижегородскому автомеханическому техникуму 20 млн рублей на реализацию программы, а НГИЭУ получит поддержку от нескольких организаций на общую сумму 13 млн рублей.

Партнерами проекта в части создания производственно-образовательного кластера в сельскохозяйственной отрасли являются проедприятия "Княгининское молоко", "Русское поле", агрофирма "Весна", торговый дом "Агат", компании "Мета-Ком Агро" и "Новый век".

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят 300 млн рублей на развитие образовательно-производственных центров.