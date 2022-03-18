Проспект Героев Донбасса свяжет ул. им. Генерала Ивлиева и ул. Академика Сахарова в Советском районе Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты одобрили наименования трех новых улиц в Нижнем Новгороде на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.

Так, новой магистрали в Советском районе, которая соединит улицу им. Генерала Ивлиева и улицу Академика Сахарова, присвоено наименование "проспект Героев Донбасса". Напомним, что с данной инициативой выступил депутат Марк Фельдман 22 марта.

Также одна из улиц в строящемся жилом комплексе "Цветы-2" будет названа в честь выдающегося кардиолога и ученого, Почетного гражданина Нижнего Новгорода Евгения Чазова, который создал тромболитическую терапию, был почетным директором ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" и министром здравоохранения СССР в 1987—1990 годах.

В честь Героя Советского Союза, Почетного гражданина Нижнего Новгорода Дмитрия Аристархова будет названа улица в ЖК "Зенит-2".

Кроме того, депутаты одобрили увековечение памяти тренера по конькобежному спорту Юрия Круглова. Памятная доска будет установлена на фасаде спортивной школы "Сормово" при стадионе "Труд", названной в честь него.

Также на главном корпусе нижегородского политеха будет установлена мемориальная доска в память о Алексее Судаеве - создателя пистолета-пулемета ППС, который учился в этом университете в 1936-1938 годах.

Ранее сообщалось, что мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта в Нижнем Новгороде.