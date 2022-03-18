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Общество

Более 270 млн рублей направлено на оснащение четырех больниц Нижегородской области новым оборудованием

22 апреля 2022 19:14  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 270 млн рублей направлено на оснащение четырех больниц Нижегородской области новым оборудованием. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на эти средства в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Нижегородской области" в текущем году будет закуплено новое оборудование для реабилитации в Шатковскую ЦРБ, Арзамасскую ЦГБ и городские больницы Нижнего Новгорода №3 и №40.

Ранее сообщалось, что отделение для реабилитации переболевших коронавирусом открылось в нижегородской больнице №28.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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