Весенний паводок в Нижегородской области начал спадать

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Весенний паводок в Нижегородской области постепенно начал спадать. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, к 10:30 24 апреля от воды освободились два низководных моста в Гагинском районе.
В настоящее время остаются подтопленными шесть низководных мостов, три участка автомобильных дорог и четыре придомовые территории.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 апреля, были затоплены восемь переправ, в том числе мосты через Пьяну в с. Соболево и с. Никольское Гагинского района.
Специалисты контролируют 10 участков, подверженных паводку, в шести муниципальных образованиях.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+