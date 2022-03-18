Весенний паводок в Нижегородской области начал спадать Общество

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Весенний паводок в Нижегородской области постепенно начал спадать. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, к 10:30 24 апреля от воды освободились два низководных моста в Гагинском районе.

В настоящее время остаются подтопленными шесть низководных мостов, три участка автомобильных дорог и четыре придомовые территории.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 апреля, были затоплены восемь переправ, в том числе мосты через Пьяну в с. Соболево и с. Никольское Гагинского района.

Специалисты контролируют 10 участков, подверженных паводку, в шести муниципальных образованиях.