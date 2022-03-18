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Бизнес

Нижегородский стенд начал работу на выставке "Иннопром. Центральная Азия"

25 апреля 2022 10:20  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский стенд начал работу на выставке "Иннопром. Центральная Азия". Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, выставка будет проходить с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан). На стенде Нижегородской области предоставлены ведущие отрасли промышленности региона - машиностроение, химия и медицина, а также предприятия агропромышленного комплекса.

По словам главы региона Глеба Никитина, такие мероприятия помогают в установлении партнерских связей и реализации совместных проектов.

Также губернатор рассказал, что в 2021 году в Узбекистан свою продукцию поставляли 195 предприятий Нижегородской области, а оборот между регионом и республикой превысил 100 млн долларов. В дальнейшем планируется наращивать объемы как экспорта, так и импорта.

На нижегородском стенде представлено более 20 предприятий. Среди них — производитель дробильно-сортировочного оборудования – ЗАО "Дробмаш", спецавтомобилей – ООО "Группа Промавто", жгутов проводов – ООО "Инком", цистерн – ООО "ФоксТанкМоторс", самоклеящихся материалов – ООО "Биком", геосинтетических материалов – ГК GeoSM, медицинской мебели и оборудования – ООО ТД "Айболит" и ООО "Медкомплекс", сельскохозяйственного оборудования – ООО "ЕвроСнаб", молочной продукции – АО "Молоко", куриного и утиного мяса – агрохолдинг "Русское поле" и многие другие.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области во главе с губернатором работает в Узбекистане.

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Теги:
Международное сотрудничество Правительство Нижегородской области
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