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Менее 200 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки

25 апреля 2022 12:11  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

195 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 24 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано около 244 случаев подтвержденного коронавируса в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 416 269 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались три нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 440 человек. 24 апреля в регионе с больничных выписались 193 человека, а всего с начала пандемии с болезнью справились 401 150 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 33 человека.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.77. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Также в регионе ношение масок в общественных местах теперь не будет регламентировано указом губернатора. Помимо этого исключена рекомендация о дистанционном обучении и другие дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты.

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Теги:
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