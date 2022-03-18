Менее 200 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки

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195 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 24 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано около 244 случаев подтвержденного коронавируса в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 416 269 человек.
Согласно информации, за прошедшие сутки скончались три нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 440 человек. 24 апреля в регионе с больничных выписались 193 человека, а всего с начала пандемии с болезнью справились 401 150 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 33 человека.
По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.77. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.
Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Также в регионе ношение масок в общественных местах теперь не будет регламентировано указом губернатора. Помимо этого исключена рекомендация о дистанционном обучении и другие дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты.
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