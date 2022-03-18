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Политика

Глеб Никитин и Нормат Турсунов подписали меморандум о сотрудничестве между Нижегородской и Навоийской областями

25 апреля 2022 12:05  [102] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким (глава местной администрации - прим. ред.) Навоийской области Республики Узбекистан Нормат Турсунов 25 апреля подписали меморандум о намерениях сотрудничества между правительствами регионов.

Как сообщили в региональном правительстве, стороны планируют развивать взаимовыгодное сотрудничество в промышленном производстве, строительстве, химии и нефтехимии, торговле и логистике, пищевой промышленности, гуманитарной сфере (науке, образовании, спорте, туризме). В рамках меморандума будут созданы благоприятные условия для организации прямых связей между предприятиями, а также в части реализации инвестиционных проектов и совместной производственной и предпринимательской деятельности.

Глеб Никитин отметил, что с большим оптимизмом смотрит на сотрудничество именно с этим регионом,поскольку он является свободной экономической зоной. Это означает, что все совместные предприятия и локализация наших производств здесь более выгодны.

"Уверен, что подписание меморандума придаст ещё больший импульс нашему двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах", - сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин также добавил, что будут сформированы рабочие группы, деятельность которых будет направлена на реализацию потенциала, который существует во взаимоотношениях между регионами.

Нормат Торсунов обозначил, что имеются совместные наработки с крупными предприятиями в части локализации производств, продукция которых импортируется в Навоийскую область.

"Мы договорились с губернатором открыть новые торговые дома. Меморандум - это первый этап, первый шаг в налаживании взаимоотношений, которые будут полезными для обоих регионов", - сказал Нормат Турсунов.

Руководители регионов также договорились организовать взаимные визиты делегаций Нижегородской и Навоийской областей.

"По территории это один из самых крупных регионов страны, обладающий серьёзными запасами полезных ископаемых. Мы же в свою очередь готовы предоставлять промышленные технологии и оборудование для добывающей и обрабатывающей промышленности. Хороший пример - наш "Дробмаш" готов открыть здесь дочернее предприятие по сборке своей техники", - прокомментировал также Глеб Никитин.

Напомним, Навоийская область стала пятым регионом Узбекистана, взаимодействие с которым подтверждено документально. Так, около года назад состоялось подписание меморандума о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и хокимиятом Бухарской области. Также ранее были заключены соглашения о сотрудничестве с Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областями.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным работает в Узбекистане. Она примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля 2022 года в Ташкенте.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
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