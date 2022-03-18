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Бизнес

Глеб Никитин представил Денису Мантурову стенд Нижегородской области на выставке в Узбекистане

25 апреля 2022 13:59  [90] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову стенд Нижегородской области на выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на стенде представлены ведущие отрасли промышленности региона - машиностроение, химия и медицина, а также предприятия агропромышленного комплекса.

По словам губернатора, в выставке участвует около 70 представителей Нижегородской области.

"Наш регион является одним из самых активных ее участников. Ваша идея - сделать площадку "Центральная Азия" здесь, в Ташкенте, является прорывной, видим очень серьезный прогресс в работе форума. Сейчас условия сильно поменялись, нет времени на предварительные договорённости, сразу необходимо переходить к заключению сделок", - отметил Глеб Никитин, обратившись к министру.

Также он рассказал министру о Центре импорта и импортозамещения, созданном в Нижегородской области при участии региональных институтов развития и предприятий.

"Центр делает серьезную ставку на импортозамещение, активно работая с государствами-партнерами, в том числе с предприятиями Узбекистана", - подчеркнул в заключение Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что среди представленных на стенде предприятий следующие: производитель дробильно-сортировочного оборудования – ЗАО "Дробмаш", спецавтомобилей – ООО "Группа Промавто", жгутов проводов – ООО "Инком", цистерн – ООО "ФоксТанкМоторс", самоклеящихся материалов – ООО "Биком", геосинтетических материалов – ГК GeoSM, медицинской мебели и оборудования – ООО ТД "Айболит" и ООО "Медкомплекс", сельскохозяйственного оборудования – ООО "ЕвроСнаб", молочной продукции – АО "Молоко", куриного и утиного мяса – агрохолдинг "Русское поле" и многие другие.

Напомним также, что от Нижегородской области в Узбекистан отправилась целая делегация с заместителями губернатора и министрами областного правительства.

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Теги:
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