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Анонсы событий для СМИ на 25 апреля 2022 года
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Общество

Около 5% обследованных в "Поездах здоровья" нижегородцев были госпитализированы

25 апреля 2022 14:53  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 11 апреля снова начали работу "Поезда здоровья". За две недели работы они побывали уже в 27 населённых пунктах региона.

Напомним, решение о возобновлении проекта принял губернатор Глеб Никитин. За первые дни работы специалисты посетили Дальнеконстантиновский, Вачский, Богородский, Вадский, Кстовский и Лысковский районы.

На этой неделе три "Поезда здоровья" работает в г.о. Воротынский, Сосновском районе и в Арзамасе.

Специалисты уже осмотрели 1 816 жителей, провели 3 885 консультаций.

При этом, сообщили в областном правительстве, 788 граждан были направлены на дополнительное обследование, а 83 - на госпитализацию.

Напомним, что мобильные лечебно-диагностические лаборатории формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко. В "поездах" работают кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты.

Сейчас по районам курсируют три "Поезда здоровья", в мае будет запущено ещё два.

Напомним, что в 2021 году "Поезда здоровья" побывали в 358 населенных пунктах Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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