Благоустройство площади Жукова началось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство площади Жукова началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

Согласно информации, работы пройдут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году площадь Жукова набрала наибольшее количество голосов по результатам голосования по выбору пространств для благоустройства. Поэтому к работам на ней приступили одной из первых.

В настоящее время на площади ведутся демонтажные работы, к 9 мая планируется уложить брусчатку вокруг Вечного огня. Затем будут установлены малые архитектурные формы, а также посажены деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что площадь Жукова в Нижнем Новгороде будет благоустроена к июлю 2022 года. Стоимость работ составляет 21,8 млн рублей.

Также напомним, что в этом году в отборе территорий для благоустройства участвует 41 объект. Выбрать общественное пространство для благоустройства в своем районе нижегородцы могут на сайте. Также проголосовать и ознакомиться с проектами можно в волонтерских пунктах.