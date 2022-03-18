Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2022 17:49  [49] Александр Терентьев: "Спутник" и конноспортивный комплекс должны быть сохранены для города как социальные объекты"
25 апреля 2022 17:41  [54] Парковку запретят возле дома №3 на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде с 18 мая
25 апреля 2022 17:32  [57] Почти 25 млн рублей выделено на организацию ярмарочной деятельности в Нижнем Новгороде
25 апреля 2022 17:23  [134] Побывавший в космосе флаг Нижнего Новгорода передали планетарию им. Г.М. Гречко
25 апреля 2022 17:07  [101] Благоустройство площади Жукова началось в Нижнем Новгороде
25 апреля 2022 16:18  [113] Депутаты Госдумы обсудили в Сарове развитие закрытых городов
25 апреля 2022 16:10  [127] Капитальный ремонт пройдет в нескольких помещения Заксобрания Нижегородской области
25 апреля 2022 15:54  [115] Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет ограничено 26 апреля
25 апреля 2022 15:16  [124] Более 90 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за объекты благоустройства на 2023 год
25 апреля 2022 15:01  [178] Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов
Общество

Благоустройство площади Жукова началось в Нижнем Новгороде

25 апреля 2022 17:07  [101] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство площади Жукова началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

Согласно информации, работы пройдут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году площадь Жукова набрала наибольшее количество голосов по результатам голосования по выбору пространств для благоустройства. Поэтому к работам на ней приступили одной из первых.

В настоящее время на площади ведутся демонтажные работы, к 9 мая планируется уложить брусчатку вокруг Вечного огня. Затем будут установлены малые архитектурные формы, а также посажены деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что площадь Жукова в Нижнем Новгороде будет благоустроена к июлю 2022 года. Стоимость работ составляет 21,8 млн рублей.

Также напомним, что в этом году в отборе территорий для благоустройства участвует 41 объект. Выбрать общественное пространство для благоустройства в своем районе нижегородцы могут на сайте. Также проголосовать и ознакомиться с проектами можно в волонтерских пунктах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Приокский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph