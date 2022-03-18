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Благоустройство площади Жукова началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Приокского района.
Согласно информации, работы пройдут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году площадь Жукова набрала наибольшее количество голосов по результатам голосования по выбору пространств для благоустройства. Поэтому к работам на ней приступили одной из первых.
В настоящее время на площади ведутся демонтажные работы, к 9 мая планируется уложить брусчатку вокруг Вечного огня. Затем будут установлены малые архитектурные формы, а также посажены деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что площадь Жукова в Нижнем Новгороде будет благоустроена к июлю 2022 года. Стоимость работ составляет 21,8 млн рублей.
Также напомним, что в этом году в отборе территорий для благоустройства участвует 41 объект. Выбрать общественное пространство для благоустройства в своем районе нижегородцы могут на сайте. Также проголосовать и ознакомиться с проектами можно в волонтерских пунктах.
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