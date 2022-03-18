Побывавший в космосе флаг Нижнего Новгорода передали планетарию им. Г.М. Гречко Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Флаг Нижнего Новгорода, который побывал на Международной космической станции, передали Нижегородскому планетарию им. Г.М.Гречко. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

В церемонии передачи флага принял участие действующий космонавт отряда космонавтов Роскосмос Сергей Кудь-Сверчков. Именно он взял с собой в экспедицию на МКС 14 октября 2020 года символику Нижнего Новгорода. Флаг провёл в космосе 185 суток и вернулся на Землю 17 апреля 2021 года. Отмечается, что нахождение символа на МКС подтверждается печатями, которые можно поставить только во время реального космического полёта.

Как отметила и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, он станет первым экспонатом музея, который планируется открыть после масштабной модернизации планетария.

Визит Сергея Кудь-Сверчкова в Нижний Новгород был приурочен к Международному Дню Земли. Космонавт открыл уникальную передвижную выставку своих фотографий "Космос детям" в школе №34, а также ответил на вопросы ребят и рассказал о работе в космосе.

А во время конференции в планетарии им. Г.М.Гречко рассказал о научной составляющей своей работы, наземных исследованиях и своих путешествиях в разные уголки планеты.

Напомним, что в этом году будет проведена реконструкция им. Гречко планетария и близлежащей территории. Согласно информации, в 2022 году планируется привести в порядок пространство от планетария до метромоста, а также начать реконструкцию всего планетария. После реконструкции в нем появятся интерактивные выставки, макеты спутников и космических кораблей, обустроенные залы космонавтики и астрономии, офисные пространства, конференц-зал и многое другое.

Ранее украшенная хохломой к 800-летию Нижнего Новгорода ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур 28 октября.

СПРАВКА:

Сергей Кудь-Сверчков (род. 23 августа 1983, Ленинск (ныне Байконур), Кзыл-Ординская область, Казахская ССР, СССР) — российский космонавт-испытатель, 124-й космонавт РФ. 14 октября 2020 года в 8:45 стартовал с площадки № 31 космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа космического корабля "Союз МС-17" и бортинженера по программе МКС-63/64 основных космических экспедиций.