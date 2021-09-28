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Бизнес

Украшенная хохломой к юбилею Нижнего Новгорода ракета стартовала с Байконура

28 октября 2021 11:00  [66] Бизнес

Фото: с сайта Роскосмос

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Украшенная хохломой к юбилею Нижнего Новгорода ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 3:00:32 по московскому времени 28 октября. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Она успешно вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", направляющийся на Международную космическую станцию. Разделение корабля и третьей ступени носителя было зафиксировано уже через 8 минут 48 секунд, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.

Отметим, что стыковка корабля к МКС запланирована на 30 октября. Он доставит на станцию около 1 490 кг оборудования и материалов. В том числе ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й долговременной экспедиции, а также укладки для проведения научных космических экспериментов. Кроме того, на его борту находится 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram, на МКС также был отправлен талисман Нижнего Новгорода - олененок НиНо.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область стала первым регионом, который реализовал такой проект с "Роскосмосом".

Напомним, Роскосмос украсил ракету хохломской росписью в начале октября.

Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода. В течение 2021 года госкорпорация планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны.

 

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Теги:
800-летие НХП Роскосмос
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