Решающий матч 1/4 финала серии плей-офф между БК "НН" и ЦСКА состоится в Нижнем Новгороде 27 апреля Спорт

Фото: БК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проведёт решающий матч в четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ против ЦСКА на домашней площадке.

В сезоне 2021-2022 серии 1/4 финала проходят до трёх побед. 22 и 24 апреля БК "НН" и ЦСКА в упорнейшей борьбе уступил 11-кратному и действующему чемпиону Единой Лиги ВТБ.

Как пояснили в пресс-службе спортивного клуба, перед заключительной частью чемпионата "Нижний Новгород" остался без двух основных разыгрывающих - Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова, а также центрового Александра Ганькевича, которые получили травмы.

В случае, если 27 апреля БК "НН" одолеет своих соперников, то серия 1/4 финала будет продолжена, и следующий матч состоится в Нижнем Новгороде 29 апреля.

В случае поражения, сезон для нижегородцев будет завершён.

Матч состоится 27 апреля в 20:00 во дворце спорта "Нагорный". Билеты по ссылке.

Напомним, сербский тренер Зоран Лукич остался возглавлять баскетбольный клуб "Нижний Новгород" ещё на два сезона. Кроме того, исполком Российской Федерации баскетбола назначил Лукича на пост главного тренера национальной сборной.