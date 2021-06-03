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"С удовольствием останусь в "Нижнем" до пенсии": БК “НН” продлил контракт с тренером Зораном Лукичем

08 июня 2021 11:54  [3] Спорт
Зоран Лукич

Зоран Лукич

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Сербский тренер Зоран Лукич остался возглавлять баскетбольный клуб "Нижний Новгород". Он проведет с командой ближайшие два сезона. Об этом сообщили в пресс-службе БК "НН".

Впервые Зоран Лукич возглавил тренерский штаб "Нижнего Новгорода" еще в 2008 году. За несколько лет его руководства - до конца сезона 2013-2014 - команда смогла вырваться из второго дивизиона страны и стать постоянным участником Единой Лиги ВТБ, а также попасть в Евролигу.

В марте 2017 года сербского специалиста вновь пригласили в тренерский совет клуба на должность спортивного директора, а уже летом он снова занял пост главного тренера.

Прошлый сезон 2020-2021 стал для нижегородской команды и её тренера самым успешным после его возвращения: БК "НН" занял 5 место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ, попал в "Финал Восьми" Лиги Чемпионов, а пятеро игроков "Нижнего Новгорода" были вызваны в сборную России. Кроме того, Зоран Лукич был признан лучшим тренером сезона 2020-2021 по версии баскетбольной Лиги Чемпионов.

Генеральный менеджер БК "Нижний Новгород" Сергей Панов рассказал, что у команды не было сомнений в продолжении сотрудничества с тренером.

"Зоран нам очень дорог. На мой взгляд, он стал уже символом "Нижнего Новгорода", без которого невозможно представить наш клуб", - поделился Панов.

Зоран Лукич, в свою очередь, сообщил, что ему комфортно работать в Нижнем Новгороде.

"Это мой город и моя команда. Здесь я имею уникальную возможность совмещать одновременно борьбу за высокие результаты и творчество... Если будет такая возможность, с удовольствием останусь в "Нижнем" до пенсии", - заявил тренер.

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Теги:
Баскетбол Назначения
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