Светлана Гуляева
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Светлана Гуляева назначена директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своем аккаунте в Telegram.
По его словам, в течение прошлого года она исполняла обязанности директора департамента.
Юрий Шалабаев напомнил, что прошлый год был насыщен культурными событиями, которые состоялись в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода и новогодней столицы России.
"Думаю, опыт и профессионализм позволят Светлане Гуляевой и дальше эффективно решать вопросы, связанные с организацией культурной жизни города", - написал он.
Напомним, что предыдущий глава департамента Роман Беагон находится под следствием.
Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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