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Политика

Светлана Гуляева назначена директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода

27 апреля 2022 14:41  [390] Политика
Светлана Гуляева

Светлана Гуляева

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Светлана Гуляева назначена директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, в течение прошлого года она исполняла обязанности директора департамента.

Юрий Шалабаев напомнил, что прошлый год был насыщен культурными событиями, которые состоялись в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода и новогодней столицы России.

"Думаю, опыт и профессионализм позволят Светлане Гуляевой и дальше эффективно решать вопросы, связанные с организацией культурной жизни города", - написал он.

Напомним, что предыдущий глава департамента Роман Беагон находится под следствием.

Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
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