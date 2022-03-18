Светлана Гуляева назначена директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Политика

Светлана Гуляева Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Светлана Гуляева назначена директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, в течение прошлого года она исполняла обязанности директора департамента.

Юрий Шалабаев напомнил, что прошлый год был насыщен культурными событиями, которые состоялись в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода и новогодней столицы России.

"Думаю, опыт и профессионализм позволят Светлане Гуляевой и дальше эффективно решать вопросы, связанные с организацией культурной жизни города", - написал он.

Напомним, что предыдущий глава департамента Роман Беагон находится под следствием.

Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении него возбуждено уголовное дело.