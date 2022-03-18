Фото:
Гипермаркеты OBI в Нижнем Новгороде возобновят работу 2 мая. Информация об открытии магазинов размещена на официальном сайте компании.
Отмечается, что магазины сети в ТЦ "МЕГА" и ТЦ "Фантастика" откроются уже на следующей неделе. При этом магазины в других городах России начнут работу чуть раньше - с конца апреля.
Напомним, что деятельность торговых комплексов была приостановлена на полтора месяца - с 18 марта.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+