Гипермаркеты OBI в Нижнем Новгороде возобновят работу 2 мая Бизнес

Фото: https://yandex.ru/maps/

Гипермаркеты OBI в Нижнем Новгороде возобновят работу 2 мая. Информация об открытии магазинов размещена на официальном сайте компании.

Отмечается, что магазины сети в ТЦ "МЕГА" и ТЦ "Фантастика" откроются уже на следующей неделе. При этом магазины в других городах России начнут работу чуть раньше - с конца апреля.

Напомним, что деятельность торговых комплексов была приостановлена на полтора месяца - с 18 марта.