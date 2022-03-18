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Бизнес

Гипермаркеты OBI в Нижнем Новгороде возобновят работу 2 мая

28 апреля 2022 09:04  [246] Бизнес

Фото: https://yandex.ru/maps/

Гипермаркеты OBI в Нижнем Новгороде возобновят работу 2 мая. Информация об открытии магазинов размещена на официальном сайте компании.

Отмечается, что магазины сети в ТЦ "МЕГА" и ТЦ "Фантастика" откроются уже на следующей неделе. При этом магазины в других городах России начнут работу чуть раньше - с конца апреля.

Напомним, что деятельность торговых комплексов была приостановлена на полтора месяца - с 18 марта.

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Теги:
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