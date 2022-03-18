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28 апреля 2022 16:55  [201] Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели выездное совещание в парке "Швейцария"
Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели выездное совещание в парке "Швейцария"

28 апреля 2022 16:55  [201] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии 28 апреля оценили состояние благоустройства парка после прошедшей зимы.

В мероприятии приняли участие председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев, заместитель председателя постоянной комиссии по экологии Оксана Дектерева, депутаты Юлия Мантурова, Жанна Скворцова, Николай Чернышов, Сергей Пляскин, первый заместитель главы города Илья Штокман, заместитель главы города Леонид Стрельцов, директор МАУК "Парк Швейцария" Олег Шувалов, заместитель директора по культурно-массовой работе МАУК "Парк Швейцария" Юлия Скугаревская.

Для участников была организована экскурсия на электрокарах по территории "Швейцарии", в ходе которой депутаты проверили состояние благоустройства парка после зимнего периода, а затем обсудили итоги осмотра в Детском центре.

Герман Карачевский отметил небольшие замечания по объектами благоустройства, но они будут устранены по гарантии до 15 июня. В целом депутат оценил содержание парка как достойное.

За чистотой в парке ежедневно следит порядка 40 сотрудников, которые также помогают садовнику ухаживать за зелеными насаждениями. Кроме того, в ближайшее время в парке начнут работу ландшафтные дизайнеры.

Юлия Мантурова рассказала, что из 1000 хвойных саженцев зиму не пережились только 40. Также на следующей недели сотрудники проверят состояние лиственных деревьев, вместо погибших растений до начала лета будут посажены новые.

Депутаты обратили внимание дирекции парка и администрации города на необходимость в привлечение в парк как посетителей, так и инвесторов. Как отметили представители администрации города, в этом году парк планирует выйти на самоокупаемость на уровне 30-40 процентов.

Ранее сообщалось, что парковый сезон в Нижнем Новгороде откроется 1 мая.

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Теги:
Гордума Парк Швейцария
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