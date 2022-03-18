Нижегородские предприниматели и самозанятые получили субсидии на сумму 663 млн рублей в 2021 году Бизнес

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские предприниматели и самозанятые получили субсидии на сумму 663 млн рублей в 2021 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии перед депутатам Гордумы.

Согласно информации, финансовая поддержка оказывалась в связи с сохранением антиковидных ограничений.

Юрий Шалабаев отметил большой вклад малого бизнеса в результаты экономики города, поэтому поддержка и развитие бизнеса являются одной из приоритетных задач мэрии.

Так, центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода в 2021 году организовал 25 мероприятий, среди которых тренинги, обучающие семинары для предпринимателей и самозанятых граждан, бизнес-форумы. Специалисты центра провели почти 4 тысячи консультаций, касающихся вопросов ведения предпринимательской деятельности.

Также в течение прошлого года проводились регулярные встречи с предпринимательским сообществом, в которых участвовал Юрий Шалабаев, заместители губернатора, а также итоговая встреча в губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Нижнего Новгорода будет выделено 25 млн рублей в виде грантов и субсидий.