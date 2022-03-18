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Движение троллейбусов маршрутов №10, 15, 25 будет временно прекращено с 30 апреля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, эти маршруты не будут работать с 9:00 30 апреля и до окончания работ 1 мая.
Также с 23:00 30 апреля и до окончания работ 1 мая маршрут №8 будет организован по схеме: ул.Дубравная, ул.Ясная, ул.КИМа, ул.Свободы, ул.Коминтерна, Сормовское ш., ул.Мориса Тореза, ул.Акмолинская, ул.Пролетарская, Мещерское озеро - и обратно.
Ранее сообщалось, что движение трамваев и автобусов изменится из-за перекрытия площади Сенной с 29 апреля по 3 мая. Также будет изменено движение общественного транспорта по ул. Светлоярской с 1 по 29 мая.
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