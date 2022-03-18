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Общество

Капремонт в больнице №13 Нижнего Новгорода завершится к октябрю

30 апреля 2022 15:06  [139] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Капитальный ремонт отделения сосудистой хирургии в больнице №13 завершится к октябрю. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, объем финансирования работ составит около 27 млн рублей. В лечебном учреждении заменят светильники и сантехнику, установят новую пожарную сигнализацию, заменят окна и выполнят отделку помещений.

"Ремонт отделения будет вестись поэтапно: сначала приведем в порядок одну половину отделения, затем другую. В нем станет светло и уютно", - сообщил главный врач больницы Сергей Бухвалов.

В минздраве региона отметили, что имеющийся коечный фонд больницы позволяет по-прежнему размещать в отделении пациентов. При необходимости госпитализации большего числа человек в соседнем отделении будет предоставлен свободный коечный фонд.

Ранее современное медоборудование поступило в больницу №2 Дзержинска Нижегородской области.

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