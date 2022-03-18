Капремонт в больнице №13 Нижнего Новгорода завершится к октябрю

НИА "Нижний Новгород"
Капитальный ремонт отделения сосудистой хирургии в больнице №13 завершится к октябрю. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, объем финансирования работ составит около 27 млн рублей. В лечебном учреждении заменят светильники и сантехнику, установят новую пожарную сигнализацию, заменят окна и выполнят отделку помещений.
"Ремонт отделения будет вестись поэтапно: сначала приведем в порядок одну половину отделения, затем другую. В нем станет светло и уютно", - сообщил главный врач больницы Сергей Бухвалов.
В минздраве региона отметили, что имеющийся коечный фонд больницы позволяет по-прежнему размещать в отделении пациентов. При необходимости госпитализации большего числа человек в соседнем отделении будет предоставлен свободный коечный фонд.
Ранее современное медоборудование поступило в больницу №2 Дзержинска Нижегородской области.
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