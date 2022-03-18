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Общество

Более 450 ветеранов приняли участие в мероприятии, посвящённом 77-ой годовщине Победы

05 мая 2022 19:13  [47] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в театре "Комедiя" состоялось общегородское торжественное мероприятие, посвящённое 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его посетили 456 ветеранов - участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, доноры, сдававшие кровь для солдат, узники концлагерей и гетто. Об этом сообщили в департаменте соцполитики.

От имени главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева гостей приветствовал замглавы администрации Леонид Стрельцов.

"Проходят года, меняются поколения, но великая Победа, как национальная гордость, как символ доблести и чести, навечно вписана в историческую летопись нашего Отечества и Города трудовой доблести – города Нижнего Новгорода. 9 Мая – это особый праздник, сочетающий душевную боль и радость великой Победы. Искренняя благодарность, низкий поклон вам, уважаемые ветераны, и всем труженикам, которые ковали Победу в тылу, за ваш бессмертный подвиг, за вашу силу духа и за ваше мужество", - сказал Леонид Стрельцов.

Зрителям были представлены тематическое лазерное шоу и концертная программа артистов ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной Гвардии России.

Директор МБУ "Городской Дом ветеранов" Николай Колосов отметил, что великая Победа была, есть и остается связующей нитью между поколениями.

"На примере подвигов, мужества фронтового поколения, тружеников тыла мы воспитываем нашу молодёжь. Наша сила всегда была в традициях. Я надеюсь, что так будет всегда, и последующие поколения будут продолжать эти традиции", - сказал он.

Начальник военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", гвардии подполковник Михаил Булулуков подчеркнул, что 9 Мая – это один из самых важных праздников в России.

"Я объясняю воспитанникам, что каждый год ветеранов становится всё меньше. И скоро уже не будет возможности отдать им воинское приветствие, почтить их подвиг. Поэтому нужно ценить каждую встречу с ними. И каждый ребёнок проникается этим", - рассказал он.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде прошёл Торжественный приём участников Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертный полк" 9 мая стартует от Нижегородской ярмарки. До места сбора колонн нижегородцы могут приехать на бесплатных шаттлах, отправляющихся со всех районов города.

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Теги:
9 мая Ветераны День Победы
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