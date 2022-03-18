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Общество

Торжественный прием участников Великой Отечественной войны прошел в Нижнем Новгороде

04 мая 2022 18:21  [91] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Торжественный прием участников Великой Отечественной войны прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике городской администрации.

Согласно информации, в настоящее время в Нижнем Новгороде проживает 201 ветеран Великой Отечественной войны и 3855 тружеников тыла.

От имени мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева гостей приветствовал замглавы администрации Леонид Стрельцов. 

"Нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободивших нашу страну и весь мир от фашизма. Знаем, какой ценой далась эта победа, и свято чтим ратный трудовой подвиг тех, кто выстоял в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Из личного вклада каждого человека, лично вас, во все времена складывалась история нашей страны, история побед и достижений. И сегодня ваш жизненный путь по праву служит примером для нас и для подрастающего поколения", - сказал Леонид Стрельцов.

Как отметил директор МБУ "Городской Дом ветеранов", председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода Николай Колосов, в мире не было события, равнозначного Победе, который также повлиял на ход развития истории и всего человечества. 

Участники торжественного приёма - фронтовики, участники Великой Отечественной войны, многие из которых являются активистами районных и городского Советов ветеранов и других общественных организаций.

Участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Николай Кузянин рассказал, что воевал в 1206 стрелковом полку, про боевые действия которого был снят фильм "Освобождение". 

"Меня командир первого батальона, который и стал прототипом главного героя фильма, назначил командиром расчета танкового пулемета. Из-под города Кричево мы прошли всю Белоруссию, освобождали город Минск, Литву. А в Восточной Пруссии был тяжело ранен, 6 месяцев пролежал в госпитале", - рассказал ветеран.

"С 1934 по 1952 годы я жила в Ленинграде. Я всю войну, всю блокаду прожила в Ленинграде. Мы даже пешком ходили на сельхозработы на все лето через Колпино. И на плотах переплывали на правый берег Невы в село Овцево. И я была удивлена, когда я сюда приехала в Нижний Новгород в 1952 году, я не думала, что здесь столько будет ленинградцев-блокадников», - рассказала ветеран Великой Отечественной войны, руководитель Нижегородской городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Наталья Курепина.

"Я освобождал в свое время Украину. И вот сейчас наши парни там участвуют в спецоперации, я горжусь ими, меня гордость берет", - отметил почетный гражданин Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран области и почетный ветеран Нижнего Новгорода Евгений Макаров.

Напомним, что шествие "Бессмертный полк" 9 мая стартует от Нижегородской ярмарки.

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Теги:
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