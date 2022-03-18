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Общество

Многоквартирные дома и детсад планируется построить у ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде

06 мая 2022 11:23  [100] Общество
Границы строительства

Границы строительства

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Многоквартирные дома и детсад планируется построить у ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект размещен на сайте мэрии.

Согласно информации, документацию по изменению планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова и пер. Сивашского разработало ООО "Золотое сечение" по заказу ООО "Евроинвест".

Проект предполагает строительство 19-этажного и двух 15-этажных домов с подземными автостоянками, общая площадь квартир в которых составит более 52,7 тыс. кв.м.

Планируется, что проект будет реализован в 4 этапа. На первом из них будет построен один дом, проложены коммунальные сети, дороги, обустроены парковки, тротуары, а также проведено озеленение территории. Второй этап предусматривает строительство еще одного многоквартирного дома и трансформаторной подстанции. В рамках третьего этапа будет возведен двухэтажный детский сад на 140 человек. На завершающем этапе будет построена третий многоэтажный дом.

Работы будут осуществляться на площади около 50 тыс. кв. м. На этой территории планируется снести 10 домов на улицах Литературной, Менделеева, Искры.

Общественные обсуждения корректировок в проект планировки и межевания территории будут проходить до 11 мая.

Ранее сообщалось, что ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде может стать многоквартирным домом.

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Теги:
Жилье Канавинский район Строительство
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