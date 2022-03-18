Канатный подъёмник около трамплинов у пл. Сенной запустят летом Спорт

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Канатный подъёмник около трамплинов у пл. Сенной запустят летом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время строительство пассажирской подвесной канатной дороги для комплекса трамплинов находится в завершающей стадии - осталось выполнить мероприятия по инженерной защите склона.

Ориентировочно все работы будут завершены к июлю текущего года. При этом запуск и режим работы будет определять компания-оператор, которая будет ее эксплуатировать.

Также в минстрое сообщили, что стоимость строительства подъёмника выросла на 30% - до 220 млн рублей.

Подъёмник строится к местам старта трамплина К60 и потенциальных - К95 и К125 в границах между парком Победы, Вознесенским Печерским монастырем, площадью Сенной и набережной Гребного канала. Генеральным подрядчиком выступает ООО "Инвест-Групп".

Напомним, что нижегородский трамплин К-60 был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя. Работа трамплина в Нижнем Новгороде будет круглогодичной.