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Общество

Более 36 тысяч квадратных метров цветников высадят в Нижнем Новгороде

06 мая 2022 15:13  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 36 тысяч квадратных метров цветников высадят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно информации, масштабные работы по озеленению запланированы к 90-летию Автозаводского района.

По словам первого заместителя главы районной администрации Сергея Лукоянова, на территории района высадят более 343 тысяч многолетних и однолетних цветов.

По поручению главы города Юрия Шалабаева в этом году увеличено количество цветников и многолетних растений. На эти цели району из городского бюджета выделено более 16,5 млн рублей.

В преддверии дня Победы цветники в сквере Славы украшены тюльпанами и ирисами. На 8 360 кв.м цветников и вазонов на улицах Автозаводского района приступают к высадке многолетних и однолетних растений.

Арабис альпийский, флокс шиловидный, колокольчик персиколистный, дельфиниум крупноцветковый, астра альпийская, аквилегия, астильба, лилейник гибридный, петуния махровая, крупноцветковая, сальвия, агератум и др. будут высажены в цветниках и вазонах по 61 адресу: на ул. Львовская, Переходникова, Дьяконова, Раевского, Плотникова, Коломенская, пр. Бусыгина, пр. Октября, пр. Молодежный, пр. Ленина, Южное шоссе и др.

По словам представителя подрядной организации, проводящей работы по озеленению, Любови Почтарюк, "эти яркие, красивые цветы будут радовать глав до глубокой осени".

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде уже разбиты цветники из многолетников, высаженных в 2021 году и ранее. В этом году клумбы будут устроены, прежде всего, на общественно значимых местах таких, как площадь Минина и Пожарского, Нижне-Волжская набережная, Верхне-Волжская набережная, пл.Театральная, сквер на пл.Горького, на бульваре Юбилейном, на бульваре Заречном, в сквере Григорьева, на пл.им.Киселева, в сквере им.50 лет Победы, на пл.Лядова и других.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Цветы
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