Нижегородские кадеты пройдут торжественным строем перед домами ветеранов и исполнят песни военных лет Общество

Кадеты в сопровождении духового оркестра пройдут торжественным строем в Ленинском районе Нижнего Новгорода перед домами ветеранов и исполнят песни военных лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Поздравление ветеранов начнется у дома участника Великой Отечественной войны Николая Николаевича Грачева, который с 1943 года воевал на фронте, участвовал в разгроме Квантунской армии в Манджурии, Китае и Северной Корее.

Кадеты также поздравят участника Великой Отечественной войны Николая Константиновича Васильева, прошедшего войну на легендарной "Катюше", и участника войны Ивана Новикова, служившего в разведроте, освобождавшего Будапешт.

СПРАВКА:

Акция "Парад перед домом ветерана" получила широкое распространение во всей России. Это связано с тем, что не все ветераны Великой Отечественной войны в состоянии принять участие в праздничном параде 9 Мая. Многим из них здоровье не позволяет выходить из дома на большие расстояния.