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Культура и отдых

Татарский театр кукол "Экият" проведёт гастроли в Нижнем Новгороде

10 мая 2022 14:40  [361] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Татарский театр кукол "Экият" (Казань) проведёт гастроли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С 12 по 15 мая на сцене Нижегородского государственного академического театра кукол представят три постановки, одна из которых – на татарском языке.

Так, 12 мая артисты сыграют сказку "Коза и овца" (0+) в жанре мюзикла. На 13 и 14 мая намечена постановка "Сны Диснея" (0+) о мультипликаторе Уолте Диснее.

15 мая зрители увидят детскую сказку "Муха-Цокотуха" в классической постановке со знакомыми каждому малышу с детства стихами. В спектакле много музыки и песен. Он адресован зрителям с 2 лет.

В свою очередь Нижегородский кукольный театр в это время отправится в Казань. На сцене Татарского государственного театра кукол "Экият" будут показаны одни из лучших спектаклей театра – "Иван Царевич и Серый Волк", "Конек-горбунок" и "Кошкин дом".

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