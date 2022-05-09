Проезд возле школы №117 в Сормовском районе перекроют до конца июля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода временно приостановят движение транспорта на участке улицы Старая Канава. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идёт об участке улицы Старая Канава напротив школы №117 (ул. Чайковского, 12). Его перекроют в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.



Согласно информации, ограничения будут действовать с 6:00 12 мая до 22:00 31 июля. Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к данному участку.

Объезд зоны перекрытия будет организован по пр. Союзному проспекту, улицам Ефима Рубинчика и Детдомовской.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по участку ул. Светлоярской будет остановлено с 1 по 29 мая.