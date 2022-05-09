Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде планируется ввести в августе 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде планируется ввести в августе 2022 года. Об этом на совместном внеочередном заседании постоянных комиссий городской Думы заявил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артём Бафанов.

Согласно информации, до конца мая планируется запустить интерактивную карту новой маршрутной сети, на которой нижегородцы смогут узнать перспективный маршрут до места назначения, возможные пересадки, тарифный план и расчетное время в пути.

В июне планируется завершение общественных и экспертных обсуждений маршрутной сети, которые ведутся с декабря 2021 года. Также будет подготовлен документ планирования, в который войдут сроки ввода каждого маршрута и схемы движения. После его утверждения администрацией города будут проведены конкурентные процедуры для перевозчиков.

В августе планируется полный или частичный переход на новую маршрутную сеть.

"Август - это наиболее безболезненный месяц, парад отпусков. Есть возможность привыкнуть к новым маршрутам", - сказал Артём Бафанов.

Ранее сообщалось, что новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов.

Также напомним, что "горячая линия" по работе новой маршрутной сети уже запущена.