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Общество

Узбекистанская Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами

26 апреля 2022 17:12  [509] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бухара стала уже двадцатым городом-побратимом Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и хоким Бухары Жамол Носиров подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами. Церемония состоялась во время рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеб Никитина с хокимом Бухарской области Республики Узбекистан Ботиром Зариповым.

Глеб Никитин отметил, что у Нижнего Новгорода и Бухары много общего. Оба города играли роль крупнейших торговых и ремесленных центров Приволжья и Центральной Азии. Нижний Новгород стал первым городом России, который установил побратимские связи с муниципалитетом в Узбекистане.

Как рассказал Юрий Шалабаев, мэрия планирует провести взаимные презентации промышленного и экономического потенциала Нижнего Новгорода и Бухары для бизнес-сообществ городов. Также могут быть организованы школьные обмены между средними образовательными учреждениями Нижнего Новгорода и Бухары. 

В рамках соглашения стороны будут содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими и спортивными субъектами городов. Особое внимание будет уделено сотрудничеству и реализации совместных проектов в промышленности, градостроительстве, транспортной системе, городском и коммунальном хозяйстве, информационных технологиях и инновациях, малом предпринимательстве.

Также планируется проведение Дней национальной культуры, обмены театральными постановками, делегациями деятелей культуры и искусства, организация гастролей театральных и концертных коллективов, реализация совместных творческих проектов, популяризация культурных традиций, а также организация совместных спортивных соревнований по различным видам спорта. 

Кроме того, будет развиваться и взаимодействие в области туризма.

Напомним, что делегация Нижегородской области во главе с губернатором работает в Узбекистане.

Ранее девятнадцатым побратимом Нижнего Новгорода стал латиноамериканский город Сан-Хосе.

Кроме того, город планирует заключить меморандумы о взаимопонимании с городами Браззавиль (Республика Конго) и Давид (Панама).

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Теги:
Международное сотрудничество Побратим
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