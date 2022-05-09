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Общество

Благоустройство сквера на ул. Культуры выполнено уже на 25%

12 мая 2022 14:36  [110] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Благоустройство сквера на ул. Культуры в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" выполнено уже на 25%. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Согласно информации, в этом году в районе будет комплексно благоустроено четыре объекта: два сквера на ул. Культуры, сквер им. Ленинского Комсомола и пешеходную зону на ул. Коминтерна.

Как отметила глава района Светлана Горбунова, сейчас работы идут в двух скверах на ул. Культуры – у кинотеатра "Ракета" и у домов № 11/2 и 13. "По поручению главы города Юрия Шалабаева, выезжаем на объекты еженедельно", - добавила чиновник.

По проекту благоустройства сквера запланирована установка системы освещения, заменена пешеходных дорожек, создание детской площадки, установка скамеек, урн, высаживание деревьев и кустарников.

"На данный момент общий процент готовности – порядка 25%. Произведены все демонтажные работы, ведутся планировочные работы, укладываются лучи из брусчатки, готовится территория под детскую площадку", - добавила глава районной администрации.

Напомним, что в Нижнем Новгороде проходит голосование за объекты для комплексного благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году. Уже более 70 тысяч жителей города приняли участие в голосовании.

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Теги:
Благоустройство Сормовский район
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