Более 70 тысяч жителей Нижнего Новгорода уже проголосовали за объекты благоустройства на 2023 год Общество

Сквер имени маршала В. И. Казакова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 70 тысяч нижегородцев уже проголосовали за территории в своих районах, которые будут благоустроены в 2023 году по проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что горожане не остаются в стороне и голосуют за нужные им объекты. В Нижнем Новгороде самыми активными на сегодняшний день являются Приокский, Московский и Автозаводский районы.

"Очень рассчитываю, что остальные районы также активизируются", - добавил Юрий Шалабаев.

В список городских пространств, которые могут быть благоустроены в 2023 году, вошла 41 территория в семи районах.

Определиться со своим выбором нижегородцы могут до 30 мая на портале golosza.ru. Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте по номеру телефона, после чего пользователи получат доступ к списку общественных территорий в своём округе и смогут подробно изучить все концепции благоустройства.

Кроме того, у нижегородцев, кто по-каким либо причинам не может пройти голосование онлайн, есть возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтёрских пунктов.

Тем временем, по всему городу уже ведутся активные работы по благоустройству парков и скверов, которые выбрали нижегородцы в прошлом году на программе ФКГС.

Так, в Московском районе приводят в порядок сквер Маршала Казакова. На работы было выделено 28,7 млн рублей. Подрядчиком на объекте стало ООО "Промсвет", все работы ведутся в рамках графика.

В сквере будут проложены пешеходные дорожки, велодорожка, появятся урны, многочисленные лавочки, а также пергола с качелями. Кроме того, здесь будут высажены деревья и цветы, чтобы получилась рекреационная зона для отдыха.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин ежедневно вместе с местными жителями инспектирует ход работ. Инициативные граждане выдвигают конструктивные предложения, которые учитываются при благоустройстве.

"В прошлом году мы все дружно проголосовали, потому что более 15 лет ждали реконструкции этого сквера. Мы очень рады, что работает программа благоустройства: в Московском районе, да и во всем городе, появляются десятки благоустроенных скверов, локальных мест для отдыха, Нижний преображается", – отметил местный житель Игорь Лапшин.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.