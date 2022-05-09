Движение транспорта на пересечении ул. Варварской и Пискунова приостановят на выходные Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на пересечении улиц Варварской и Пискунова приостановят на выходные. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта на пересечении этих улиц будет приостановлено с 22:00 13 мая по 05:00 16 мая в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей.

"На подъездах к ремонтному участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд зоны перекрытия будет организован по прилегающим улицам", - отметили в департаменте.

Ранее сообщалось о перекрытии участка ул. Зимина и участка дороги на улице Верхне-Печёрской.