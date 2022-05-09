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Общество

Движение общественного транспорта по улице Варварской временно изменится 13-16 мая

12 мая 2022 18:17  [64] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 22:00 13 мая до 5:00 16 мая изменится движение общественного транспорта по улице Варварской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, коррективы в маршруты регулярных перевозок будут внесены в связи с полным закрытием движения по перекрёстку улиц Пискунова и Варварской. В выходные на данном участке будут ремонтировать трамвайные пути.

Согласно информации, трамвайный маршрут №2 от остановки "Чёрный пруд" будет следовать по улицам Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Ошарской, Кузнечихинской до остановки "Лапшиха" - в оба направления.

Троллейбусы № 9, 13, 17 будут ходить только до пл.Свободы.

Автобусы А-1, А-3, А-40, А-58, А-61, А-64, А-68, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-74, Т-91, Т-97 в направлении пл.Свободы будут пойдут по ул. Алексеевской, Октябрьской; в направлении пл. Минина и Пожарского – по ул. Октябрьской, Ошарской, Алексеевской.

При этом, посадка и высадка пассажиров при движении в направлении пл.Свободы будет организована на пл. Минина и Пожарского возле дома №2 к.2, а на Варварской улице – напротив дома №32А.

Ранее сообщалось, что участок дороги на улице Верхне-Печёрской перекроют в Нижнем Новгороде до ноября 2022 года.

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Теги:
Общественный транспорт Ремонтные работы Трамвай
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