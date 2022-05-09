Первый матч Юношеской футбольной лиги Приволжья прошел на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

Первый матч Юношеской футбольной лиги Приволжья прошел на стадионе "Нижний Новгород". Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в Telegram.

По его словам, 14 мая на главном стадионе города состоялась также и церемония открытия нового сезона.

Он отметил, что в матче-открытии приняли участие две команды, представляющие Нижегородскую область: "РЦПФ "Нижний Новгород" и "СШОР № 8 по футболу".

"Рад, что наша арена стала одной из площадок для нового проекта РФС. Это еще одна возможность для тысяч человек проявить себя. Ребята из "Нижнего Новгорода" одержали победу со счетом 4:0, заработали первые три очка. Молодцы", - написал Глеб Никитин.