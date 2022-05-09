Первый матч Юношеской футбольной лиги Приволжья прошел на стадионе "Нижний Новгород". Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в Telegram.
По его словам, 14 мая на главном стадионе города состоялась также и церемония открытия нового сезона.
Он отметил, что в матче-открытии приняли участие две команды, представляющие Нижегородскую область: "РЦПФ "Нижний Новгород" и "СШОР № 8 по футболу".
"Рад, что наша арена стала одной из площадок для нового проекта РФС. Это еще одна возможность для тысяч человек проявить себя. Ребята из "Нижнего Новгорода" одержали победу со счетом 4:0, заработали первые три очка. Молодцы", - написал Глеб Никитин.
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