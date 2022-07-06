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Политика

Юридический департамент создан в администрации Нижнего Новгорода

05 июля 2022 11:37  [1366] Политика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юридический департамент создан в администрации Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, вновь созданному департаменту будут переданы полномочия департамента правового обеспечения. Сотрудники юридического  департамента будут заниматься координацией работы по правовым вопросам. 

Новый департамент возглавила Татьяна Витушкина. Ранее она работала в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

"Татьяне Александровне желаю успехов в качестве директора, а также грамотного и системного подхода к решению поставленных задач и созданию оптимальной структуры департамента", - написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Артур Штоян возглавил департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Татьяна Витушкина родилась в деревне Алтунино Вачского района Горьковской области. В 2003 году закончила юрфак ННГУ им. Лобачевского, а в 2004 году защитилась по специальности "Финансы и кредит". Работала в Сбербанке, министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, а также в КУГИ Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода
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