Открытки с фестиваля "Горький fest" можно будет бесплатно отправить в любую точку России

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Почта России подготовила тематические открытки к фестивалю "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе почты.
Согласно информации, тираж открыток 3 тысячи экземпляров. Бесплатно отправить почтовую карточку можно будет 8 и 10 июля.
В пятницу пункт отправки открыток будет работать с 17:00 до 21:00 возле театра драмы имени М. Горького, а в воскресенье с 16:00 до 22:00 у летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной.
Доставка будет осуществляться в любую точку России.
Ранее специальный штемпель выпустили в Нижнем Новгороде ко Дню российской почты.
Напомним, что шестой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.
В программе мероприятия - показы нового российского кино на различных площадках города, образовательные лекции, а в рамках конкурсной программы жюри выберут лучшие фильмы.
Ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте организаторов.
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