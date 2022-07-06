Открытки с фестиваля "Горький fest" можно будет бесплатно отправить в любую точку России Общество

Фото: пресс-служба Почты России

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почта России подготовила тематические открытки к фестивалю "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе почты.

Согласно информации, тираж открыток 3 тысячи экземпляров. Бесплатно отправить почтовую карточку можно будет 8 и 10 июля.

В пятницу пункт отправки открыток будет работать с 17:00 до 21:00 возле театра драмы имени М. Горького, а в воскресенье с 16:00 до 22:00 у летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной.

Доставка будет осуществляться в любую точку России.



Ранее специальный штемпель выпустили в Нижнем Новгороде ко Дню российской почты.

Напомним, что шестой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.

В программе мероприятия - показы нового российского кино на различных площадках города, образовательные лекции, а в рамках конкурсной программы жюри выберут лучшие фильмы.

Ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте организаторов.