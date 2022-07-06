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Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Большом Мурашкине

07 июля 2022 10:20  [152] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пятитысячная купюра с признаками подделки была изъята полицейскими из незаконного оборота в Нижегородской области. Правоохранители устанавливают, кто причастен к изготовлению и сбыту фальшивки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию Княгининского района обратились сотрудники банка из Сергача. Они обнаружили в кассе пятитысячную банкноту с признаками подделки.

Было установлено, что фальшивая купюра поступила в банк из р.п Большое Мурашкино от одной из местных организаций. Оказалось, что у сотрудников не было аппарата для проверки денежных купюр.

По факту обнаружения фальшивки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт поддельных денег). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, с целью установить причастных к изготовлению и сбыту поддельного билета Банка России.

При обнаружении фальшивой банкноты в полиции просят незамедлительно сообщать по каналу связи 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее сообщалось, что шестеро нижегородцев отправились в колонию на срок до 25 лет за сбыт поддельных денежных купюр.

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Теги:
Деньги Княгининский район МВД
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