Высотку "Гелиос" в Верхних Печерах планируется достроить к осени 2023 года Общество

ЖК Солнечный Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Высотку "Гелиос" в Верхних Печерах планируется достроить к осени 2023 года. Информация об этом размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно опубликованным данным, дирекция по строительству Нижегородской области ищет подрядчика, который завершит строительство 25-этажного жилого дома с подземной парковкой "Гелиос" в микрорайоне Верхние Печеры, около домов №№8, 10, 12, по улице им. Композитора Касьянова.

Стоимость работ оценивается в 651,2 млн рублей. Строительство должно быть завершено до 31 августа 2023 года.

Напомним, что ООО "Вертикаль" - бывший застройщик нижегородского ЖК "Солнечный", в который ранее входила высотка "Гелиос", был признан банкротом в декабре 2020 года.

Компания прекратила строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе того же года правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. Уже в 2021 года в отношении ООО "Вертикаль" было возбуждено уголовное дело.

Три недостроя компании - два в ЖК "Солнечный" и один в ЖК "Гелиос" - объединили 347 дольщиков. Сроки строительства этих домов истекли в 2020 году, а сроки аренды застройщиком земельного участка – ещё в 2016-м. Стройка была заморожена на этапе готовности домов ЖК "Солнечный" около 65%, дома "Гелиос" - на 35%.

Ранее сообщалось, что права почти тысячи дольщиков будут восстановлены в Нижегородской области в 2022 году.