Электрички из Дзержинска до Кустовой в Автозаводском районе запустят с 11 июля Общество

Фото: ВВППК

Дополнительные электрички сообщением Дзержинск - ст. Кустовая будут запущены по рабочим дням с 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Как пояснили в ВВППК, данное решение было принято в связи с обращением инициативной группы работников ПАО "ГАЗ". Они просили запустить электрички между посёлком Новое Доскино и станцией Кустовая, расположенной у проходной завода. Кроме того, в 400 м от Кустовой расположена станция метро "Комсомольская".

Отправление электрички из Дзержинска - в 6:32 утра, прибытие на Кустовую - в 7:11. Обратное отправление с Кустовой - в 17:33, прибытие в Дзержинск - в 18:08. Стоимость проезда составит 63 рубля.

Поезд будет следовать с остановками Доскино и Счастливая.

Если новый маршрут будет востребован, то ВВППК готова увеличить интенсивность движения.

Как сообщалось ранее, по рабочим дням на Дзержинском направлении будут запущены дополнительные поезда: № 6901 Н.Новгород – Дзержинск: отправление в 5:40, прибытие на конечную станцию в 6:10; № 6904 Дзержинск – Н.Новгород: отправление в 8:45 , прибытие на конечную станцию в 9:24; № 6905 Н.Новгород – Дзержинск: отправление в 15:45, прибытие на конечную станцию в 16:25; № 6908 Дзержинск – Н.Новгород: отправление в 18:35, прибытие на конечную станцию в 19:19.

Напомним также, что с 11 июля начнёт курсировать электричка "Моховые Горы - Проспект Гагарина".