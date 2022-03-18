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Общество

Около 200 искусственных сооружений возведут на 5 этапе М-12 в Нижегородской области из-за сложного рельефа

13 апреля 2022 16:52  [108] Общество

Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Из-за сложного рельефа на 5 этапе строительства трассы М-12 в Нижегородской области придётся возвести 190 искусственных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Напомним, 5 этап М-12 протяжённостью около 108 км полностью проходит по территории Нижегородской области - от пересечения с трассой Р-158 в Арзамасском районе до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 Работки – Порецкое.

Для того, чтобы весь участок соответствовал параметрам трассы I технической категории, строителям придется возвести 57 мостов и путепроводов и 133 малых искусственных сооружения.

В настоящее время в работе находятся 85 сооружений, на 13 из них строители трудятся круглосуточно.

На реке Пьяна, особенностью русла которой является наличие карстовых пустот, ведётся укрепление грунта под будущий мост. Всего на этом этапе М-12 насчитывается 26 км карстовых участков. На них строители приступили к заполнению пустот.

Кроме того, сложный рельеф приходится корректировать насыпями высотой от 16 до 21 м. Общая протяженность таких насыпей составляет примерно 6 км.

В планах строителей - уже в мае приступить к укладке первого асфальтобетона на основном ходу. Асфальтобетонную смесь будут производить три построенных здесь завода.

Всего на данном этапе трудятся 1939 человек и 707 единиц спецтехники. Кроме того, состав строительных бригад планируется увеличить за счёт рабочих и механизаторов из близлежащих деревень и городов.

Напомним, что строительство трассы М-12 в Нижегородской области стартовало в январе 2022 года. Уже в феврале рабочие приступили к возведению трёх развязок в Нижегородской области. Строительство началось на участках около п. Мухтолово, рядом с Арзамасом, и рядом с Сергачом. 

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
автодор Дороги м-12
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